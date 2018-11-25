حائل 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, غرفة حائل, وكان في استقبال سموه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله بن مرزوق العديم, ونائبه فهد بن فايد الشمري وأعضاء مجلس الإدارة.واستهل سموه جولته في مبنى الغرفة بزيارة قاعة الشيخ علي الجميعة, وشاهد عرضًا مرئيًا عن أبرز أعمال الغرفة خلال الأشهر الماضية, ثم التقى منسوبيها الذين قدموا شرحًا لسموه عن أبرز مهام كل قسم.وفي ختام الجولة التقى سمو نائب أمير منطقة حائل, برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة حائل, وأشاد بما تبذله الغرفة من جهود في البرامج والمبادرات للرقي باقتصاد المنطقة.وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن: "إن رؤية المملكة 2030 وأهدافها وبرامجها ستحقق لاقتصاد المنطقة نقلة نوعية بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنعبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , مشيرًا إلى أن منطقة حائل تزخر بالكثير من الميزات النسبية الجاذبة للاستثمار التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الاهتمام والمتابعة الدائمة التي تحتاج برامج تسويق عالية الجودة على الوجه الذي تستحقه المنطقة.وأضاف أن الهدف الرئيس هو جلب المستثمرين والمصانع الكبرى للاستثمار بالمنطقة بحكم موقعها اللوجستي والمعادن والمواد الخام ذات الجودة والكميات الوافرة, مشيدًا بالدور الذي تبذله غرفة حائل في الرقي باقتصاد المنطقة, مبينا أن الجميع ينتظر أن تثمر هذه الجهود وأن يوازي تطبيقها ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية من ورش عمل وبرامج.من جهته أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل, أن زيارة سمو نائب أمير منطقة حائل للغرفة والتقاءه بمنسوبيها وأعضاء الغرفة وإشادته بما تقدمه الغرفة من برامج ومبادرات يعد دافع وحافز لمضاعفة الجهود والمضي قدمًا للرقي باقتصاد المنطقة، مقدمًا شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المتواصل للغرفة.// انتهى //19:03ت م0226