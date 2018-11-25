الرياض 17 ربيع الأول 1440 الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستقيم مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض في مقر كلية التقنية غداً، معرضاً توعوياً بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، يهدف إلى بناء القناعات والاتجاهات الإيجابية اللازمة لرفض التعاطي، وإكساب الزوار من طلاب ومنسوبي الكلية مهارات التعرف على علامات التعاطي والآثار السلبية المترتبة على ذلك، من خلال عدة أركان متواجدة في المعرض توضح بالتفصيل طرق التهريب، وعوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى الإدمان وعوامل الحماية في الأسرة للمحافظة على الفرد في المجتمع .وتعد فعاليات "صحتي أولاً" إحدى الأنشطة التي تهدف لتفعيل دور الوقاية بالوصول إلى الفئة المستهدفة من خلال مشاركات دائمة ومستمرة بالفعاليات الشبابية .// انتهى //19:03ت م0227