الأمم المتحدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأكدت الأمم المتحدة اليوم، أن النساء والفتيات في سوريا يتعرضن لأشكال متنوعة من العنف القائم على نوع الجنس، ومن ذلك زواج الأطفال والعنف الجنسي والأسري.وشدد منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومسيس في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، على ضرورة بذل مزيد من الجهد للتصدي لثقافة الصمت والخوف المحيطة بالعنف الجنسي والعائلي.وأشار إلى أن الفتيات المراهقات ما زلن يتحملن وطأة الأزمة ويواجهن مخاطر كبيرة تتمثل في الاستغلال والاختطاف والزواج القسري والمبكر.// انتهى //19:39ت م0239