عام / أمير منطقة القصيم يدشن أعمال المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد "رحلات3 " الثلاثاء المقبل
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
بريدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، أعمال المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد في نسخته الثالثة “رحلات 2018 ” ، الثلاثاء المقبل الذي يستمر خمسة أيام ، بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة، بمشاركة أكثر من 60 جهة عارضة في مجالات السفر والرحلات والصيد .
من جانبه , ثمن مدير عام المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد "رحلات 3 “ سليمان بن إبراهيم العمري ، زيارة سموه لفعاليات المعرض ودعمه غير المحدود لمثل هذه المعارض التنموية التي تلامس طبقات المجتمع ، مؤكدًا أن المعرض يسلط الضوء على مناشط الجهات المتخصصة بمجالات السياحة والرحلات ويعزز مفهوم ثقافة السفر والرحلات والصيد لدى المجتمع .
وبيّن العمري أن المعرض يستقبل الشباب بمختلف اهتماماتهم فيما يخص السفر والرحلات والصيد ، ويُعد بوابة سانحه للهواة والمخترعين و المهتمين بهذه المجالات ، كما يدعم المواهب الشابة التي تقوم بالابتكارات المتعلقة بمجالات السفر والصيد والرحلات , مشيرا إلى أن المعرض يطمح لمشاركة المزيد من الجهات العارضة في أي من الدول ويرحب بمشاركتهم في مجالات السفر والصيد والرحلات ، مؤكدًا أن منطقة القصيم جاذبه ومحط أنظار المهتمين بهذه المجالات .
وأبان أن المعرض سيشهد مجموعة من الفعاليات والبرامج الهادفة التي تستهوي طبقات المجتمع، وسيقدم مسابقات متنوعة وأمسيات شعرية هادفه ، كما يستقطب بين جنباته أهم مصنعي وموزعي أجهزة ومعدات الرحلات وشركات النقل والسفر والسياحة ، ويوفر أكثر من 65 وظيفة مؤقته للشباب ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و الأهلية والخيرية والاجتماعية .
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19:45ت م
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