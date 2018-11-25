بريدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، أعمال المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد في نسخته الثالثة “رحلات 2018 ” ، الثلاثاء المقبل الذي يستمر خمسة أيام ، بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة، بمشاركة أكثر من 60 جهة عارضة في مجالات السفر والرحلات والصيد .من جانبه , ثمن مدير عام المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد "رحلات 3 “ سليمان بن إبراهيم العمري ، زيارة سموه لفعاليات المعرض ودعمه غير المحدود لمثل هذه المعارض التنموية التي تلامس طبقات المجتمع ، مؤكدًا أن المعرض يسلط الضوء على مناشط الجهات المتخصصة بمجالات السياحة والرحلات ويعزز مفهوم ثقافة السفر والرحلات والصيد لدى المجتمع .وبيّن العمري أن المعرض يستقبل الشباب بمختلف اهتماماتهم فيما يخص السفر والرحلات والصيد ، ويُعد بوابة سانحه للهواة والمخترعين و المهتمين بهذه المجالات ، كما يدعم المواهب الشابة التي تقوم بالابتكارات المتعلقة بمجالات السفر والصيد والرحلات , مشيرا إلى أن المعرض يطمح لمشاركة المزيد من الجهات العارضة في أي من الدول ويرحب بمشاركتهم في مجالات السفر والصيد والرحلات ، مؤكدًا أن منطقة القصيم جاذبه ومحط أنظار المهتمين بهذه المجالات .وأبان أن المعرض سيشهد مجموعة من الفعاليات والبرامج الهادفة التي تستهوي طبقات المجتمع، وسيقدم مسابقات متنوعة وأمسيات شعرية هادفه ، كما يستقطب بين جنباته أهم مصنعي وموزعي أجهزة ومعدات الرحلات وشركات النقل والسفر والسياحة ، ويوفر أكثر من 65 وظيفة مؤقته للشباب ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و الأهلية والخيرية والاجتماعية .// انتهى //19:45ت م0240