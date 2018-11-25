تبوك 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستقبل مدير ميناء ضباء الكابتن أيمن الجهني بمكتبه اليوم ، مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك فايز بن سيار العنزي ، وذلك لبحث سبل التعاون بين مؤسسة البريد السعودي والهيئة العامة للموانئ.وفي بداية اللقاء , تم عرض فيديو تعريفي عن ميناء ضباء والمشروعات والخدمات التي يقدمها منذ تأسيسه ، وشرح طريقة استقبال السفن والركاب والأماكن المخصصة لهم ، والآليات والتطور الذي يشهده الميناء.بعد ذلك , قدم العنزي شرحًا عن الخدمات والإمكانات المتطورة التي تحظى بها مؤسسة البريد السعودي والتعرف على قدراتها التي جعلتها ركيزة أساسية في الحكومة الالكترونية الحديثة والخدمات التي تقدمها المؤسسة لجميع القطاعات الحكومية من خدمة مريح.وأكد العنزي أن البريد حريص على بناء علاقة عملية بينه وبين القطاعات الحكومية ، وحرص مؤسسة البريد السعودي في بناء علاقات أكبر لتسهيل الخدمات لأبناء الوطن.من جهته , أعرب مدير عام بريد منطقة تبوك، عن شكره وتقديره لمدير ميناء ضبا على الاهتمام وحسن الاستقبال وحرصه على بناء علاقة مميزة.// انتهى //19:46ت م0241