تونس 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستغلب نادي حمام الأنف في ميدانه على اتحاد تطاوين بهدفين لهدف في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الجولة الثامنة من الدوري التونسي لكرة القدم، فيما انتصر الاتحاد المنستيري في المنستير على ضيفه نجم المتلوي بهدف لصفر، وفي القيروان انتصرت شبيبة القيروان بهدفين دون رد على اتحاد بنقردان، بينما انتصر الترجي الرياضي على الملعب القابسي بهدف لصفر في قابس .ورفع الترجي بذلك من رصيده ليصبح في المركز الثاني من ترتيب الدوري بـ19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النادي الصفاقسي صاحب المركز الأول .وأصبح النادي البنزرتي في المركز الثالث بـ18 نقطة يليه الملعب التونسي بـ16 نقطة .واستمر مستقبل قابس بأربع نقاط والاتحاد المنستيري بنقطة واحدة في آخر الترتيب .وشهدت مباراة الاتحاد المنستيري مع نجم المتلوي حالة شغب حين اعتدى بعض الجمهور على أحد مساعدي حكم المباراة .// انتهى //19:53ت م0245