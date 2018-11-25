جدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة اليوم، الملتقى السعودي للشركات الناشئة، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك بفندق الريتز كارلتون بجدة .وأعلن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد ، في كلمته التي رحب خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، والحضور، بتكفل "منشآت" باسترداد مبالغ رسوم التسجيل في الملتقى ، مؤكداً أن ذلك يأتي اهتماما من "منشآت" في دعم وتمكين الشركات الناشئة المشاركة في الملتقى .وأشار المهندس الرشيد ، إلى أن الملتقى يهدف إلى ربط رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بالمستثمرين ، وصناديق رأس المال الجريء ، للحصول على استثمارات تضمن نمو مشاريعهم وتحولها من مشاريع ناشئة إلى مشاريع صغيرة ثم متوسطة وصولاً إلى الكبيرة لتُساهم بشكلٍ فاعل في دفع عجلة التنمية .وأكد حرص "منشآت" بإيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع ، وسد الفجوة التمويلية ، والترخيص لحاضنات الأعمال التي ستساعدهم في النمو والاستمرار، إضافة إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالإجراءات النظامية ومتطلبات الجهات الحكومية المختلفة، وصولا إلى رفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول العام 2030م .واختتم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, كلمته بالشكر والتقدير لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه على ما يقدمانه من دعم وتسهيل حتى يخرج الملتقى بأفضل صورة تخدم إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة .من جانبه قال معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل ،" إنه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد قائد هذه النهضة الملك عبد العزيز - رحمه الله - ومع تتابع القيادات الرشيدة الحاكمة لهذه البلاد فقد استمر الاهتمام بالعلم والتعليم وتوفير البنى الأساسية له إيمانا بأن بناء الإنسان لابد أن يتزامن مع بناء البلاد".وأضاف "نسعد اليوم أن نعلن للجميع شراكتنا الاستراتيجية الدائمة -إن شاء الله- مع الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تبنت إقامة هذا الملتقى والملتقيات القادمة تحت إدارتها وتمويلها في خطوة تجسد التكامل بيننا، كي نجعل مستقبلنا أكثر إشراقا بعقول شبابنا وفتياتنا الذين هم فخر بلادنا، وضمان مستقبلها -بإذن الله- ، لنبقى مجتمعاً حيوًّياً ، واقتصاداً مزدهراً في وطنٍ طَموح" .بعد ذلك شهد الأمير مشعل بن ماجد توقيع اتفاقيات لعددٍ من الشركات خلال الملتقى .حضر الحفل عدداً من أصحاب السمو، والمعالي ، ورجال الأعمال ، ومديري الإدارات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة .// انتهى //19:55ت م0246