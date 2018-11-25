جيزان 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستنظم جامعة جازان غدًا, الفترة الثانية من برنامج الأسبوع العالمي لريادة الأعمال, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية .ويتضمن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام, العديد من الدورات التدريبية وورش العمل , تشمل برنامجين تدريبيين لدعم الشباب بمشاركة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست", إلى جانب دورات تدريبية متخصصة .كما يتضمن البرنامج ورش عمل عن ريادة الأعمال والتسويق الالكتروني والقيادة الإدارية , حيث تقام ورش العمل بقاعات كلية المجتمع للطلاب , وورش عمل مماثلة بقاعات كلية المجتمع بقسم الطالبات بالمجمع الأكاديمي , وذلك ضمن أهداف الأسبوع في تعزيز ثقافة العمل الحر ، ودعم تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //19:55ت م0247