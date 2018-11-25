عام / برنامج تدريبي وورش عمل في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بجامعة جازان غدًا
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
جيزان 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
تنظم جامعة جازان غدًا, الفترة الثانية من برنامج الأسبوع العالمي لريادة الأعمال, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية .
ويتضمن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام, العديد من الدورات التدريبية وورش العمل , تشمل برنامجين تدريبيين لدعم الشباب بمشاركة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست", إلى جانب دورات تدريبية متخصصة .
كما يتضمن البرنامج ورش عمل عن ريادة الأعمال والتسويق الالكتروني والقيادة الإدارية , حيث تقام ورش العمل بقاعات كلية المجتمع للطلاب , وورش عمل مماثلة بقاعات كلية المجتمع بقسم الطالبات بالمجمع الأكاديمي , وذلك ضمن أهداف الأسبوع في تعزيز ثقافة العمل الحر ، ودعم تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
// انتهى //
19:55ت م
0247