الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسيشارك المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا في بطولة "سبورت شين" الدولية في مدينة البير بإسبانيا، التي تنطلق بعد غد وتستمر حتى 11 ديسمبر، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020، المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر .وتضم البطولة الودية إلى جانب الأخضر منتخبات، إسبانيا، والمكسيك، وروسيا، وإيرلندا الشمالية، والتشيك.واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي (22) لاعبًا وهم : بلال الدواء، وخليفة الدوسري، وعبدالله الدوسري، وعلي الصويتي (من نادي الاتفاق)، وأنس القحطاني، ومحمد بكر، ومهند براح، ونواف شيعان (من النادي الأهلي)، وأحمد الجليدان، وفواز الحمد، وفيصل العبدالواحد (من نادي الفتح)، وعبدالعزيز العليوة، وفواز المطيري، ووليد عياش (من نادي النصر)، وبدر المولد، وجميل مجرشي (من نادي الاتحاد)، وصالح برناوي، وعبدالله زيد (من نادي الهلال)، وعلي عبدالرؤوف (من نادي الخليج)، وطلال الحنيفش (من نادي العربي)، ورافي حسين (من نادي الوحدة)، وخالد مجرشي (من نادي الوطن).وستغادر بعثة الأخضر إلى إسبانيا يوم بعد غدٍ الثلاثاء، على أن يكون تجمّع اللاعبين مساء غدٍ الإثنين في جدة .// انتهى //20:15ت م0251