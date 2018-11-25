القاهرة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسارتفعت قيمة التجارة الخارجية لمصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 78.4 مليار دولار في مقابل 67.096 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 14.4%.وأوضح تقرير التجارة الخارجية الصادر اليوم عن الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم التجارة ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 9.7% ليسجل نحو 8.053 مليار دولار مقابل 7.271 مليار دولار خلال أكتوبر 2017.وأشار التقرير إلى زيادة قيمة العجز في الميزان التجاري المصري بنحو 7.13 مليار دولار لتسجل 37.123 مليار دولار خلال الفترة من "يناير-أكتوبر 2018 " في مقابل 29.993 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 24%.واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 30% من قيمة تجارة مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 23.534 مليار دولار في مقابل 21.658 مليار دولار بنمو 8%، منهم 2.036 مليار دولار صادرات مصرية لها في مقابل واردات منها بقيمة 17.327 مليار دولار.كما لفت التقرير إلى ارتفاع قيمة التجارة مع الدول العربية خلال الفترة من "يناير-أكتوبر 2018" لتبلغ نحو 11.508 مليار دولار في مقابل 10.183 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، منهم 7.515 مليار دولار صادرات مصرية لها في مقابل واردات منها بقيمة 3.993 مليار دولار.وزادت قيمة التجارة مع الدول الإفريقية بدون العربية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ نحو 2.117 مليار دولار في مقابل 1.748 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، منهم 1.253 مليار دولار صادرات مصرية لها في مقابل واردات منها بقيمة 864 مليون دولار.كما ارتفعت قيمة التجارة مع الولايات خلال الفترة من "يناير-أكتوبر 2018" لتبلغ نحو 5.75 مليار دولار في مقابل 4.246 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، منهم 1.299 مليار دولار صادرات مصرية لها في مقابل واردات منها بقيمة 4.451 مليار دولار.وارتفعت قيمة صادرات مصر -غير البترولية- خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 20.642 مليار دولار في مقابل 18.551 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017م.وأوضح التقرير، نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 4.7% خلال شهر أكتوبر الماضي لتبلغ 2.036 مليار دولار في مقابل 1.945 مليار دولار خلال أكتوبر 2017.//انتهى//21:19ت م0255