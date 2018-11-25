الخرطوم 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسعقدت بمقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم اليوم، مباحثات عسكرية مشتركة سودانية مصرية.ورأس الجانب السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، فيما رأس الجانب المصرى وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد زكي.وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية خاصة في مجالات التعاون العسكري المشترك، كما ثمن الجانبان المسار الذي تمضي فيه، والتأكيد علي التطلعات؛ لتطويرها، والخروج بها إلى آفاق أرحب.// انتهى //21:28ت م0258