جدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسرحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنتائج الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في مملكة البحرين .وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تهانيه للحكومة البحرينية والشعب البحريني على نجاح العملية الانتخابية بجميع مراحلها التي أثبتت جدية وحرص الشعب البحريني على بناء الدولة الحديثة من خلال المؤسسات الدستورية ومواصلة مسيرة التنمية والاستقرار.// انتهى //21:32ت م0259