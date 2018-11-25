رفع المؤتمرِ الدولي الحادي والثلاثون لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي برقية شكر وتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - على دعم المملكة العربية السعودية، واهتمامها الدائم بالجاليات المسلمة بوجه عام، وفي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بوجه خاص.وأوصى المؤتمرِ الدولي الحادي والثلاثون لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي عددًا من التوصيات في ختام أعماله، الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية في البرازيل، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية , خلال الفترة من 15 وحتى 17 من شهر ربيع الأول 1440هـ الجاري، في مدينة ساوباولو البرازيلية ، تحت عنوان "تعليم اللغة العربية في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: الواقع والمأمول".وأشار البيان الختامي إلى مشاركة وفود من 72 مؤسسة وجمعية من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومن بعض الدول العربية والإسلامية والدول الأوروبية في المؤتمر, وقد جرى عقد 5 جلسات ثرية نوقش فيها أكثر من 30 بحثًا وورقة عمل على خمسة محاور حول "تعليم اللغة العربية في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: الواقع والمأمول" , فيما انتهى المؤتمرون إلى 17 توصية وهي : تقديم الشكر و التقدير لحكومة جُمْهُورِيَّة البَرَازِيل الاتِّحادِيَّة على اهتمامها بالجالية المسلمة في البرازيل ، وما قدمته لهذا المؤتمر في دورته الحالية و في الدورات الماضية من تسهيلات ، و المشاركة بوفد رفيع المستوى ممثلًا للحكومة الفيدرالية الجديدة في حفل الافتتاح وفي مقدمتهم زعيم الكتلة النيابية للحكومة .وثمن المؤتمر دور وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية التي تعنى بإنشاء المدارس السعودية و الأكاديميات الإسلامية، وافتتاح فروع لبعض الجامعات السعودية في الخارج ، إلى جانب إرسال المدرسين في مختلف دول العالم ، ويأمل القائمون على التعليم العربي الإسلامي في دول أمريكا اللاتينية في التوسع والاستمرار في هذه البرامج و الأعمال لتعليم المسلمين في القارة الإسلام وفق المنهج الوسطي الصحيح ، ونشر اللغة العربية حفاظًا على الهوية الإسلامية للمجتمعات المسلمة , والتنويه بجهود مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، والدعوة إلى جعل المركز مرجعية تنسيقية لكافة الجهود المهتمة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، وفتح أبواب التعاون بين المركز والمؤسسات المهتمة بتعليم اللغة العربية في البرازيل وأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، والتنسيق والتعاون بين المؤسسات المهتمة بتعليم اللغة العربية والمختصين لوضع معايير خاصة لتعليم العربية في دول أمريكا الجنوبية، والاهتمام بوضع منهج تعليمي مخصص لتعليم اللغة العربية لغةً ثانية.// يتبع //21:33ت م0260

وطالب المؤتمر بإنشاء مركز متخصص لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتأهيلهم، وتطوير مهاراتهم، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات اللغوية العربية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية, والاهتمام برصد الحالة اللغوية العربية في البرازيل وأمريكا الجنوبية، وذلك بتأليف الكتب الراصدة لذلك، وإنشاء قواعد المعلومات بالتعاون مع البرنامج المخصص لذلك في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز.كما أوصى المؤتمرِ الدولي الحادي والثلاثون لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بالعمل على إحياء وتفعيل رسالة المسجد الشاملة ، من خلال المساجد و المراكز الإسلامية في المجتمعات التي لا يتوافر فيها مدارس عربية إسلامية ، والعمل على تطوير مجال تعليم الدين واللغة في فصول دراسية في نهاية الأسبوع ، كما يؤكد المؤتمر أهمية الاهتمام بتعليم القرآن الكريم للناشئة، وإنشاء مدارس وحلقات في المساجد و العناية بتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه؛ لأنه من أقوى السبل والطرائق لتعليم اللغة العربية والمساعدة في تعلمها و فهمها ، وربط هذا الجيل بهذا الصرح الوضاء.وشدد البيان على ضرورة الاهتمام بإنشاء المدارس الإسلامية والتوسع في ذلك؛ لأنها من الوسائل المهمة للحفاظ على الهوية الإسلامية ،وبخاصة مدارس المرحلة المبكرة للطفولة من رياض الأطفال وغيرها من المدارس الابتدائية والمتوسطة و الثانوية, والدعوة لإنشاء قناة فضائية باللغة العربية في قارة أمريكا اللاتينية تلتزم بالضوابط الإسلامية والمهنية الإعلامية لنشر اللغة العربية، و تعنى بمضامين الفضيلة والقيم التي تحافظ على الهوية الإسلامية ،و دعم الوسائل الإعلامية الإسلامية القائمة بكل أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة في هذه الدول, والدعوة إلى استثمار التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية، وتأهيل معلمي اللغة و تدريبهم و إنشاء مواقع افتراضية لتعليم اللغة، وتدريب معلميها عن بعد، لاسيما مع ندرة المعلمين وقلة المدارس.وبما أن العمل التربوي يشكل العمودي الفقري لإستراتيجية العمل الثقافي الإسلامي، أشار البيان إلى اقتراح المشاركين في المؤتمر المتضمن ضرورة المساعدة لضمان تحقيق تربية متوازنة لأبناء المسلمين في المهجر، وذلك بالعناية بالتكوين الروحي إلى جانب التكوين المعرفي للطفل, كما أشار إلى دعوة القائمين على إعداد المناهج الدراسية لأبناء المسلمين في الغرب إلى توظيف مضامين التربية الإسلامية و القيم الإنسانية النبيلة في المناهج للمحافظة على الهوية و تحصين الناشئة.ودعا المؤتمر المسؤولين عن العمل الإسلامي في أمريكا اللاتينية إلى مواصلة جهودهم الحثيثة، وبذل المزيد من العمل لمد جسور التواصل و التعاون الفاعل مع الجامعات العربية والإسلامية؛ لفتح أقسام لتعليم اللغة العربية في الجامعات البرازيلية و في دول أمريكا اللاتينية، والسعي لتبادل الطلاب والأساتذة في برامج تعليمية بين العالمين العربي والأمريكي الجنوبي.وثمن المؤتمرون دور المرأة في العمل المؤسساتي الدعوي والتعليمي في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي و خاصة في مجال تعليم اللغة العربية للناشئة و نشر الثقافة الإسلامية في أوساط أبناء الجالية، ويأمل المزيد من توظيف قدرات المرأة الخاصة في تعليم الأطفال. ورغبةً في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر لمخرجات علمية و عملية ؛ يوصي المجتمعون بتكوين لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات مكونة من الجهات الراعية و القائمة على المؤتمر.// انتهى //21:33ت م0261