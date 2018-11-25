الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستأنف المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا تدريباته اليومية في معسكره الحالي بجمهورية مصر العربية بعد الودية التي لعبها أمس السبت وجمعته بفريق اتحاد الشرطة المصري وجاءت ضمن البرنامج الفني في مرحلته الرابعة استعدادًا لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في الفجيرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2019.وأدى المنتخب اليوم تدريباته على صالة مجمع القاهرة الرياضي B بقيادة المدرب الوطني مبارك الشهراني الذي حرص قبل انطلاق الحصة التدريبية على مناقشة ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الودية السابقة وذلك عبر عرض مقاطع فيديو لبعض الحالات الفنية.وانطلقت الحصة التدريبية بأداء تمارين لياقيه وبدنية خفيفة، ليتم بعد ذلك تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة.واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم اللاعب مصعب حبكور الذي أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وتماثله للشفاء .// انتهى //21:49ت م0262