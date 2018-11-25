الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا ، اللاعب محمد العيد بكأس بطولة المملكة الثانية للبلياردو وجائزة نقدية قيمتها 8000 الآف ريال بعد أن تغلب على اللاعب خالد العامودي في المباراة النهائية الذي توج بميدالية المركز الثاني ومبلغ 4000 الآف ريال في البطولة التي أقيمت منافساتها في الصالة الدولية بمحافظة الخبر .وحصل اللاعب محمد باعباد على المركز الثالث واللاعب بدر الحمدان على المركز الرابع وتوجوا بمبلغ 2000 ريال لكل منهما ، وحقق عبدالله الشمري المركز الخامس وأحمد زاهد المركز السادس وشاكر الشهري المركز السابع وفؤاد الحمدان المركز الثامن وتم تكريمهم بمبلغ 500 ريال لكل لاعب .وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 212 لاعباً من مختلف مناطق المملكة بنظام خروج المغلوب من فرصتين حتى المراحل النهائية .// انتهى //21:50ت م0263