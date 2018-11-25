عام / نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد " الزرعي "
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
بيش ١٧ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨م واس
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد جندي أول محمد بن علي محمد زرعي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعياً الله عزوجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .
من جانبه ، عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
حضر العزاء محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وعدد من مشايخ القبائل بالمحافظة.
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22:01ت م
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