بيش ١٧ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد جندي أول محمد بن علي محمد زرعي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعياً الله عزوجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .من جانبه ، عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.حضر العزاء محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وعدد من مشايخ القبائل بالمحافظة.//انتهى//22:01ت م0265