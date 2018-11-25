الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسحقق فريق الأهلي فوزه السابع بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على حساب مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في قمة مباريات الجولة العاشرة من المسابقة .وتقدم الاتحاد بهدف مبكر عن طريق فهد المولد في الدقيقة السابعة ، لكن السوري عمر السومه أدرك التعادل سريعاً للأهلي في الدقيقة 21 مسجلاً هدفه السادس في البطولة هذا الموسم ، ثم تقدم الأهلي بهدف ثاني عن طريق عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 49 ، فيما أضاف الهدف الثالث المصري عبدالله السعيد بالدقيقة 76 ، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 22 نقطة في المركز الثالث ، فيما تلقى الاتحاد خسارته الثامنة في البطولة متوقفا رصيده عند نقطتين بالمركز الأخير .وبذلك تختتم الجولة العاشرة بعد أن انطلقت الخميس بإقامة 3 مباريات جمعت الفتح مع أحد 4-0 ، والوحدة مع الباطن 1-0 ، والفيحاء مع الحزم 1-1 ، ليرتفع رصيد الفتح لـ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر ، كذلك ارتفع رصيد الوحدة إلى لـ 18 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الباطن عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر ، أما الفيحاء فارتفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، ورصيد الحزم 10 نقاط في المركز الثاني عشر.وأقيمت أول أمس الجمعة مباراتان لحساب نفس الجولة حيث فاز القادسية على الرائد 3-1، ليرفع رصيده لـ 10 نقاط في المركز الحادي عشر ، فيما توقف رصيد الرائد عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.وتغلب النصر على الشباب بهدف نظيف ليرفع رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الخامس.وأقيمت أمس السبت مباراتان حيث تغلب التعاون على مضيفه الاتفاق 4-2 ليرفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 14 نقطة السابع.وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الفيصلي والهلال، ليرفع الفيصلي رصيده لـ 12 نقطة في المركز التاسع، فيما عزز الهلال صدارته بوصوله للنقطة 28 .// انتهى //22:03ت م0266