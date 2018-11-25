المنامة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، جلسة مباحثات مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق لسمو ولي العهد.وفي بداية الجلسة رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة سمو ولي العهد لمملكة البحرين، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين .فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره لجلالة ملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .ومنح جلالة ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لسمو ولي العهد تقديراً لجهود سموه في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية .وجرى خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها .وقد أقام جلالة الملك حمد بن عيسى مأدبة عشاء احتفاء بسمو ولي العهد .// انتهى //22:07ت م0268