الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسوقع رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رئيس رابطة دوري أندية الدرجة الأولى المكلف مسلي آل معمر عقد رعاية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى السعودي مع إحدى شركات السفر، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية ، بحضور المدير التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى منصور بن محمد الرفاعي.ومثل الرابطة في التوقيع مسلي آل معمر، فيما مثل الشركة عضو مجلس الإدارة ماجد النفيعي.من جهته بارك رئيس مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى المكلف مسلي آل معمر هذه الرعاية، مشيرًا إلى أن قيمة العقد تعد الكبرى في تاريخ دوري أندية الدرجة الأولى، والذي وصل إلى 36 مليون ريال، مقسمة على ثلاثة أعوام، بواقع 12 مليون ريال للعام الواحد، مقابل وضع شعار الشركة على قمصان أندية الدرجة الأولى والملاعب التي تحتضن لقاءات المسابقة.وأكد آل معمر أن الرعاية التي تم توقيعها تمثل دليلًا على أن البيئة الرياضية أصبحت جاذبة ومغرية للقطاع الخاص، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود الذي تجده الرياضة السعودية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي انعكس إيجابًا على ألعاب الكرة السعودية قاطبة.وكان مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى قد عقد اجتماعًا اليوم في محافظة جدة، بحضور رؤساء أندية الطائي، النجوم، العين، هجر، الأنصار، نجران، العدالة، جدة، الجبلين، المجزل، حيث بارك الاجتماع توقيع الرعاية مع الشركة، إلى جانب مناقشة تفاصيل الأمور المالية الخاصة بالأندية من قيمة الرعاية، والعديد من الأمور المالية المتعلقة بالأندية، إلى جانب عدد من الموضوعات والتنظيمات الخاصة بأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.// انتهى //23:09ت م0288