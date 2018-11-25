بريدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسنوهت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، حرم نائب أمير منطقة القصيم , رئيسة مجلس إدارة جمعية كنوز النسائية بالجهود التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمة القطاع الخيري بالمملكة , منوهة بما تتلقاه الجمعيات من دعم وتشجيع القيادة ـ أيدها الله ـ والذي يعكس مدى الاهتمام بتعزيز أوجه الخير، والحث عليه .وأكدت سمو الأميرة لمياء على أن "كنوز" أُسست وقامت؛ لتكون منصة خادمة للأسر المنتجة بتعزيز وتنمية المشاريع، وإعداد وتأهيل المهارات، وتعزيز ثقافة الاكتفاء بالإنتاج المحلي, مشيدة سموها بما أنجز خلال الفترة الماضية, متأملة من الجميع أن يكون الجد والعمل مضاعفًا وقائمًا على روح الأسرة الواحدة؛ لتحقيق التطلعات المرجوة من قبل كافة عضوات مجلس الإدارة وكل فرد من أفراد فريق العمل في "كنوز", مؤكدة سموها على أن الجمعية سيكون لها دور كبير في اكتفاء الأسر وتعزيز وتنمية المشاريع الخادمة لهم ـ بإذن الله ـ كونها أول جمعية نسائية خيرية خادمة للأسر المنتجة، وتهدف إلى الوصول إلى مرحلة الريادة في العمل الخيري والمؤسسي المتقن؛ طبقًا لمعايير الجودة وبما يخدمهم, وتسعى إلى المساهمة بروح التكاتف للحد من نسب البطالة لدى المرأة ورفع المستوى الاقتصادي لها، وخلق فرص عمل جديدة؛ لتحقيق عائدات مالية لهن, داعية المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم .جاء ذلك خلال ترؤس سموها اجتماع مجلس إدارة جمعية كنوز النسائية , بالمركز الثقافي بمدينة بريدة , اليوم , بحضور أعضاء المجلس وفريق العمل كافة .وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط المحدثة للجان في جمعية "كنوز النسائية , والاطلاع على التقرير المفصل لانطلاق ملتقى كنوز للأسر المنتجة, واعتماد خطة تجهيز مركز كنوز والمقام بسوق الحرف بعد تسلمه من قبل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , بالإضافة إلى الاطلاع على الاستعدادات المقدمة للقاء الأول للأسر المنتجة بالمنطقة , وعرض الخطة التشغيلية للعام الحالي .// انتهى //23:10ت م0289