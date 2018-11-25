الدمام 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن المنطقة شهدت اليوم هطول كميات كبيرة من الأمطار لم تشهد المنطقة مثلها منذ ثلاثين عامًا، حيث بلغت كمية الأمطار خلال الساعات الخمس الماضية ما يفوق 125 مترًا مكعبًا، وتم التعامل مع هذه الأمطار وفقًا للخطة التي تم إعدادها مسبقًا للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة .وأفادت أمانة المنطقة الشرقية في بيان أصدرته اليوم أنه تم -بفضل الله- تصريف أكثر من 2 مليون و 400 ألف متر مكعب في الساعات الخمس الماضية ، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على رصد دقيق لمواقع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع والطرق الرئيسة والمناطق المنخفضة داخل الأحياء والمخططات السكنية، حيث تشدد الخطة على أن تتم الاستفادة من كافة الإمكانات البلدية في الأمانة والبلديات الفرعية في رفع المياه والمخلفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل: الدفاع المدني، والمرور، والأمن العام، من خلال تعاون مشترك، وتحديد دقيق للمهام .وأشارت إلى أنه -وفقًا للخطة- تم نشر الفرق الميدانية، ومعدات شفط المياه، ومتابعة شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، كما تم الدفع الفوري بآلاف العمال البالغ عددهم 3500 عامل موزعين على جميع الأماكن للتعامل مع الأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار وسرعة تصريفها، بالإضافة إلى الدعم الميداني بكافة الآليات والمعدات اللازمة لاحتواء الموقف حيث بلغ عدد المعدات والآليات الداعمة الميدانية 370 آلية ومعدة، كما تم التأكيد على جاهزية مركز الطوارئ لاستقبال بلاغات المواطنين وسرعة التفاعل الفوري معها.وأفادت أمانة المنطقة الشرقية على أن كافة رؤساء البلديات متواجدون ميدانيًا، كلٌّ في موقعه؛ للإشراف المباشر على تنفيذ الخطة على الوجه الأكمل، ومتابعة سير العمل ميدانيًا، ورفع التقارير الدورية عن الموقف الحالي في نطاقه، مؤكدة أنه -بفضل الله وتوفيقه- تمكنت من احتواء الموقف بنسبة كبيرة حيث لم يتم إغلاق سوى نفقين فقط، أحدهما في طريق الملك فهد مع طريق الأمير نايف، والآخر تقاطع عثمان بن عفان مع طريق الملك فهد، وذلك كإجراء احترازي بعد انتشار تجمعات مياه داخل النفق حتى يتم استيعاب كمية الأمطار في الأنفاق وتصريفها من خلال محطة تصريف مياه الأمطار، مشيرة إلى أن تزايد كمية المياه داخل النفق نتجت عن المياه المتسربة من الحارات المجاورة للنفق، وجاري حاليًا التعامل معها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .// انتهى //23:20ت م0293