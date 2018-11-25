رياضي / مربط " أكمل " للأمير عبدالمجيد بن سلطان يحقق لقب الأفراس ببطولة العالم في باريس
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
حقق مربط " أكمل " العائد لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز لقب بطولة الأفراس ببطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثامنة والثلاثين التي اختتمت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس .
وجاء الإنجاز عّن طريق الفرس العنود العائدة للمربط بتحقيقها المركز الأول في المنافسات ضمن البطولة التي شارك بها 150 جواداً يمثلون مختلف المرابط العالمية من 20
دولة .
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