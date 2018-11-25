الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسحقق مربط " أكمل " العائد لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز لقب بطولة الأفراس ببطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثامنة والثلاثين التي اختتمت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس .وجاء الإنجاز عّن طريق الفرس العنود العائدة للمربط بتحقيقها المركز الأول في المنافسات ضمن البطولة التي شارك بها 150 جواداً يمثلون مختلف المرابط العالمية من 20دولة .//انتهى //23:22ت م0294