عدن 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستعاد الجيش اليمني مواقع ومناطق جديدة بغربي محافظة تعز عقب معارك عنيفة خاضها ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.وقال مصدر عسكري بحسب موقع / 26 سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية " إن وحدات من الجيش اليمني فرضت سيطرتها على جبل عودين وجبل رحمي والردمة وتبتي الردمة والشاهد في مديرية مقبنة".وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها في محيط جبل القحاف الإستراتيجي وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيا الانقلابية التي فرت نحو جبل العَرَف، مشيرًا إلى أن التقدم الجديد للجيش اليمني سيمكنه من قطع خط الإمداد عن المليشيا في جبهتي الأشروح والكدحة والجبال المحاذية بعد السيطرة على المواقع الجديدة.وأوضح المصدر أن الجيش اليمني استعاد أسلحة وذخائر كانت بحوزة المليشيا، إضافة إلى أسر أحد عناصرها، وسقوط قتلى وجرحى من المتمردين.من جهة أخرى، فرضت قوات من الجيش اليمني سيطرتها على مناطق جديدة في مديرية دمت شمالي محافظة لحج، عقب معارك عنيفة قُتل وأصيب فيها العشرات من المليشيا الحوثية الانقلابية.وقال مصدر عسكري يمني " إن وحدات من الجيش اليمني حررت موقعي قوزعومي وقبة جنوبي مدينة دمت اللذينِ يطلان على قرى الأثلة والعكرة وكولة الزقري".وأسفرت المعارك عن مصرع 26 من عناصر المليشيا بينهم القياديان الميدانيان عادل يحيى مقبل وأحمد الهتار، وجُرِحَ ثلاثون آخرون، كما استعاد الجيش اليمني كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عقب فرار المليشيا من مواقعها.// انتهى //23:30ت م0296