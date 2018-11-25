المنامة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي أن مملكة البحرين تفخر وتعتز بالزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - .وعبر معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن ترحيب مملكة البحرين، ملكاً وحكومة وشعبًا، بهذه الزيارة، وقال :" إن زيارة سموه هي محل ترحيب وحفاوة بالغة على المستويات الرسمية والشعبية كافة، تقديرًا لقيمة سموه وشخصه الكريم".وأضاف " أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز له مكانة كبيرة وغالية في وجدان الشعب البحريني والأمة بأسرها، لما يتمتع به سموه من رؤى تنموية وإصلاحية رائدة وطموحة، وامتنانًا لمواقفه الأخوية المشهودة كخير عون وسند للدول العربية والإسلامية، واعتزازًا بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الحكيمة، وقيمها الإنسانية النبيلة الداعية إلى العدل والوسطية والتسامح"، مبيناً أن زيارة سمو ولي العهد، دفعة قوية لمسيرة العلاقات ‏الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.وشدد معالي وزير شؤون الإعلام على وقوف مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - في مواجهة الحملات المغرضة والحاقدة، وفاءً لمواقفها التاريخية المشرفة في الذود عن أمتها، ومساندة حقوقها وقضاياها العادلة، وخدماتها الدينية الجليلة، وعطاءاتها الإنسانية والخيرية في مشارق الأرض ومغاربها، مؤكداً أن استمرار المملكة في مسيرتها التنموية والحضارية القوية والمزدهرة والموحدة هو مصدر قوة وعزة وكرامة للدول العربية والإسلامية، ودعامة أمان واستقرار للمنطقة والعالم أجمع.وقال معاليه :" إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لبلده الثاني مملكة البحرين، تجسد عمق العلاقات الثنائية الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين القائمة على أسس من الود ‏والاحترام المتبادل، ووحدة الدين والدم والتاريخ والمصير المشترك، والروابط الأخوية المتينة والمتنامية ‏في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ".// انتهى //23:50ت م0299