القاهرة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستعادل فريقا الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الــ 16 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 23 نقطة ليحتل المركز الرابع، ورصيد المصري إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.كما تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه الاتحاد السكندري بهدف واحد لكل منهما، اليوم ضمن منافسات نفس الجولة ليصبح رصيد الاتحاد السكندري 19 نقطة في المركز السادس، متقدمًا بفارق نقطة وحيدة عن طلائع الجيش صاحب المركز السابع.// انتهى //23:52ت م0300