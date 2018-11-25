الباحة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستوج فريق شباب نادي العين، أمس ، بكأس بطولة دوري أندية منطقة الباحة، وذلك بعد تغلبه على نظيره الباحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة دوري فرع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة.وسلم نائب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الباحة خالد الغيلاني، لاعبي شباب العين كأس البطولة والميداليات الذهبية، ليتأهل نادي شباب العين في تصفيات أبطال المناطق.من جهته هنأ رئيس نادي العين مازن بن رداد الأجهزة الإدارية والفنية ،وكذلك اللاعبين على مستوياتهم المميزة وأعضاء مجلس الإدارة والداعمين في تحقيق هذه البطولة، مضيفاً بوجود نخبة من شباب النادي المتميزين في كرة القدم لإعداد جيل واعد قادر على المنافسة خلال السنوات القادمة.//انتهى//23:54ت م0302