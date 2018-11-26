محايل 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسنفذت بلدية مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل ، اليوم, جولات تفتيشية ورقابية شملت المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية .وأسفرت الجولات عن ضبط وإنذار عدد من المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية ، إلى جانب مصادرة كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وإغلاق 5 من المحلات التجارية المخالفة .وأكد رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية لمراقبة سلامة المواد الغذائية .// انتهى //00:53ت م0304