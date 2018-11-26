عام / بلدية بحر أبوسكينة تنفذ حملات رقابية على المنشآت الغذائية
الاثنين 1440/3/18 هـ الموافق 2018/11/26 م واس
محايل 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
نفذت بلدية مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل ، اليوم, جولات تفتيشية ورقابية شملت المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية .
وأسفرت الجولات عن ضبط وإنذار عدد من المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية ، إلى جانب مصادرة كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وإغلاق 5 من المحلات التجارية المخالفة .
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية لمراقبة سلامة المواد الغذائية .
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