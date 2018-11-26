مدريد 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسفاز فريق فياريال على ضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لا سيراميكا ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.وسجل هدفي فياريال جيرارد مورينو وصامويل تشوكويز في الدقيقتين 52 و54، فيما سجل هدف بيتيس اللاعب جيوفاني لو سيلس في الدقيقة 90.وبهذه النتيجة رفع فياريال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ16، بينما تجمّد رصيد ريال بيتيس عند 16 نقطة في المركز الـ14.وتختتم الجولة الـ13 غدًا الاثنين بمواجهة ريال سوسيداد وسيلتا فيجو.// انتهى //02:25ت م0305