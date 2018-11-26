اميان 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستغلب فريق مارسيليا على مضيفه أميان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب ليكورن ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.وافتتح فريق أميان التسجيل عن طريق اللاعب باكاي ديباسي في الدقيقة الثامنة، فيما سجل اللاعب فلوران توفان، ثلاثية مارسيليا في الدقائق 26 و80 و91.وبهذه النتيجة رفع مارسيليا رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أميان عند 13 نقطة، في المركز السادس عشر.// انتهى //02:29ت م0306