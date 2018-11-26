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الاثنين 1440/3/18 هـ الموافق 2018/11/26 م واس
الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيراً لدول شقيقة وصديقة
الملك سلمان يهنئ ميلوراد وشفيق وجيلكو بعضوية «رئاسة البوسنة»
الأمير محمد بن سلمان يبعث برقيات تهنئة لميلوراد وجعفيروفيتش وكومشيتش
محمد بن سلمان ونائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي يشهدون ختام «الفورمولا 1»
ولي العهد: زيارة الإمارات تعميق للتعاون في المجالات كافة
ولي العهد يصل البحرين وملك البحرين في مقدمة مستقبليه
ولي العهد وملك البحرين يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
فيصل بن بندر يرأس اجتماع محافظي الرياض
الفيصل يناقش موضوعات مشتركة مع بوروندي وإندونيسيا
أمير المدينة يترأس الجلسة الأولى من الدورة الرابعة لمجلس المنطقة
سعود بن نايف يوجه بأخذ التدابير للتعامل مع الحالة المطرية
أمير القصيم: العلوم الشرعية مقبض السيف لأي علم
أمير نجران: خادم الحرمين المثال الأسمى في عنايته بالقرآن
تعيين جراحة سعودية في رئاسة أعلى مرجعية عالمية لأبحاث السرطان
العقيد المالكي: تدمير 86 لغماً بحرياً جنوب البحر الأحمر
«التعاون الإسلامي» تهنئ البحرين على نجاح الانتخابات البرلمانية
مسلمو أميركا اللاتينية يناقشون واقع تعلّم العربية
الجيش اليمني يتقدم في صعدة.. والحوثيون ينهبون مخازن الحديدة
الخلافات الحوثية تعلّق تعيين مندوبها في مشاورات السويد
تبادل اتهامات بين دمشق والمعارضة في قصف حلب بالغاز السام
«مؤتمر الأحواز» يطالب بموقف دولي ضد إرهاب إيران
قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يصادقون على اتفاق بريكسيت
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