الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيراً لدول شقيقة وصديقةالملك سلمان يهنئ ميلوراد وشفيق وجيلكو بعضوية «رئاسة البوسنة»الأمير محمد بن سلمان يبعث برقيات تهنئة لميلوراد وجعفيروفيتش وكومشيتشمحمد بن سلمان ونائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي يشهدون ختام «الفورمولا 1»ولي العهد: زيارة الإمارات تعميق للتعاون في المجالات كافةولي العهد يصل البحرين وملك البحرين في مقدمة مستقبليهولي العهد وملك البحرين يبحثان التطورات الإقليمية والدوليةفيصل بن بندر يرأس اجتماع محافظي الرياضالفيصل يناقش موضوعات مشتركة مع بوروندي وإندونيسياأمير المدينة يترأس الجلسة الأولى من الدورة الرابعة لمجلس المنطقةسعود بن نايف يوجه بأخذ التدابير للتعامل مع الحالة المطريةأمير القصيم: العلوم الشرعية مقبض السيف لأي علمأمير نجران: خادم الحرمين المثال الأسمى في عنايته بالقرآنتعيين جراحة سعودية في رئاسة أعلى مرجعية عالمية لأبحاث السرطانالعقيد المالكي: تدمير 86 لغماً بحرياً جنوب البحر الأحمر«التعاون الإسلامي» تهنئ البحرين على نجاح الانتخابات البرلمانيةمسلمو أميركا اللاتينية يناقشون واقع تعلّم العربيةالجيش اليمني يتقدم في صعدة.. والحوثيون ينهبون مخازن الحديدةالخلافات الحوثية تعلّق تعيين مندوبها في مشاورات السويدتبادل اتهامات بين دمشق والمعارضة في قصف حلب بالغاز السام«مؤتمر الأحواز» يطالب بموقف دولي ضد إرهاب إيرانقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يصادقون على اتفاق بريكسيت// يتبع //06:20ت م0002