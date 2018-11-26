وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (المملكة تصنع مستقبلها): أثبتت كل الأحداث التي مرت بالمنطقة العربية، وبإقليم الشرق الأوسط، أن المملكة تمثل ثقلاً كبيراً وتجسد قوة محورية أساسية، ليس في مجال سوق النفط فقط، بل في كافة المحاور السياسية والأمنية.وبينت أنه لذلك تجيء جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعدة دول عربية قبيل مشاركته في قمة العشرين دلالة أكيدة على أن المملكة عندما تشارك في هذه القمم العالمية الاستثنائية، لا تمثل نفسها ولا تدافع عن مصالحها فقط، بل تحمل كل الملفات التي تهم جوارها الإقليمي ومحيطها العربي والإسلامي.ورأت أن صوت المملكة القوي ليس مكرساً فقط عن الدفاع عن المملكة بل عن فضائها العربي والإسلامي، وأي متابع منصف سوف يشهد بأن المملكة وطوال تاريخها كانت القوة الأثقل والأكثر جدارة في الدفاع عن الحقوق العربية والقضايا الإسلامية.وأكدت أن جولة سمو ولي العهد العربية ومشاركته في قمة العشرين العالمية إنما هما شهادتان ثقيلتان بأن المملكة ماضية في طريقها نحو بناء اقتصاد تنموي ومعرفي ودولة حديثة بكل المقاييس، محققة بذلك ما رسمت ملامحه بكل دقة وثقة رؤية المملكة 2030 وبدأت أولى بشائره تتحقق على أرض الواقع، عبر مشاريع تنموية هائلة تمتد من شمال المملكة حتى جنوبها وتتجلى على الأرض من شرق البلاد حتى غربها، وكل هذا من أجل بناء دولة حديثة تحقق لمواطنيها كل مظاهر التقدم والرفاه.// يتبع //06:20ت م0003