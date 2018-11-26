سان إيسيدرو 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساستأنف حرس الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الحركة في نقاط العبور بين مدينتي تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الأمريكية، بعد إغلاقها مؤقتًا إثر محاولة مئات المهاجرين اجتياز الحدود لدخول الأراضي الأميركية.وأوضح فرع سان دييغو للوكالة الفدرالية للجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنّه تم أولاً استئناف عبور المشاة ومن ثم السيارات.// انتهى //06:51ت م0007