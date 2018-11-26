الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب جلسته الـ 185،أمس برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها المصادقة على الحساب الختامي 2018م، والاطلاع على تقرير استيراد مبيعات القمح والشعير خلال العام المالي الحالي، وآخر مستجدات برنامج التخصيص لشركات المطاحن، بالإضافة إلى ترقية بعض موظفي المؤسسة للمراتب العليا .وأكد المهندس الفضلي أهمية الدور الذي ما تقوم به المؤسسة خاصة في مجال استيراد القمح والشعير لتغطية الطلب المحلي إضافة إلى دعم الخزن الاستراتيجي من هذه المواد التي تشكل الحجر الأساس في مجال الأمن الغذائي.وبين أن المؤسسة وصلت للمراحل النهائية لبرنامج تخصيص شركات المطاحن ويجري العمل على ذلك بوتيرة متسارعة لتحقيق تطلعات الدولة – حفظها الله – وتحقيق النجاحات في هذا القطاع الحيوي المهم .// انتهى //08:21ت م0010