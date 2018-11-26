ثقافي / ثقافية الخرج تقيم أمسية أدبية غداً
الاثنين 1440/3/18 هـ الموافق 2018/11/26 م واس
السيح 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
تقيم اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي غداً أمسية أدبية " المجلس الثقافي الأدبي "، وذلك على مسرح مدارس الجامعة بمدينة السيح.
ويشارك في الأمسية الدكتور منصور العتيبي ، وعبدالعزيز العمار ، والشاعر حسن الكميت،فيما يديرها الدكتور مطيران العنزي.
وتأتي الأمسية ضمن المناشط الثقافية والأدبية التي تقيمها اللجنة في مدن ومراكز وقرى الخرج الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي وإثراء المعرفة.
// انتهى //
08:27ت م
0011