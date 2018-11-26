السيح 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستقيم اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي غداً أمسية أدبية " المجلس الثقافي الأدبي "، وذلك على مسرح مدارس الجامعة بمدينة السيح.ويشارك في الأمسية الدكتور منصور العتيبي ، وعبدالعزيز العمار ، والشاعر حسن الكميت،فيما يديرها الدكتور مطيران العنزي.وتأتي الأمسية ضمن المناشط الثقافية والأدبية التي تقيمها اللجنة في مدن ومراكز وقرى الخرج الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي وإثراء المعرفة.// انتهى //08:27ت م0011