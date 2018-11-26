الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بعد غدٍ، ندوة بعنوان "الشباب وحماية النزاهة الواقع والتطلعات"، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين، وذلك في مقر المركز بالرياض.وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على المبادرات التطوعية لفئة الشباب في مجال حماية النزاهة من خلال مناقشة مجالات حماية النزاهة في المجتمع والتعرف على تجارب الشباب، ومناقشة آفاق العمل المؤسسي مع الشباب في مجال حماية النزاهة.وتأتي هذه الندوة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة لتنظيم "نزاهة" المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وانسجاماً مع رؤية المملكة "2030"، التي تؤكد مضامينها على الدور الهام الحالي والمستقبلي للشباب في مسيرة نجاح برامج الوطن وتطلعات القيادة.وتدعو "نزاهة " المهتمين للحضور والمشاركة في الندوة التي ستقام في قاعة صالح الحصيِّن بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض من الساعة 6.00 م وحتى الساعة 9.30 م، مشيرة إلى وجود مكان مخصص للنساء، ويمكن التسجيل من خلال الرابط: http://nazaha.sa/kacnd.// انتهى //08:46ت م0014