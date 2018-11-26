نجران 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بعد غدٍ، برنامجاً تدريبياً للنساء بعنوان "إدارة الوقت وتحديد الأولويات"، وذلك على مسرح عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع جامعة نجران في محافظة حبونا.ويتناول البرنامج الذي تقدمه المدربة فاطمة عجيم، ويستمر يومين، عدداً من المحاور منها، أهمية تحديد الأولويات، والتحول من إدارة الوقت إلى القيادة الذاتية، وإدراك الاحتياجات الإنسانية وفق هرم "ماسلو "، إضافة إلى آلية التخطيط وفق عجلة الحياة، وإدارة الخطة الأسبوعية بفعالية.// انتهى //09:35ت م0022