نجران 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسنفذت جامعة نجران أمس، فعاليات البرنامج التدريبي نظام إدارة التعلم "Black Board"، الذي تنفذه إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة نجران، مستهدفة عضوات هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة للقسم النسائي.ويهدف البرنامج للتعريف بأدوات التصميم والإنتاج التي يوفرها النظام لتطوير المقررات إلكترونياً، وطرق استراتيجيات عرضها وتدريسها وكيفية استخدامها، وتوضيح أدوات التواصل والتفاعل المتزامنة وغير المتزامنة ومدى الاستفادة منها لتحقيق الأهداف التعليمية.وتناول البرنامج كيفية نسخ محتوى الدورة التدريبية، ونمط المقرر والإصدار المخصص، وكيفية استخدام أداء "Mashups" الخاصة بدمج مصادر خارجية متعددة في التعليم، وكذلك أدوات التواصل "الجدولة باستخدام التقويم، المجلات، المدونات، لوحة المناقشات"، إلى جانب كيفية إنشاء بنك الأسئلة واستخدامها، كما تحدثت عن كيفية مشاهدة الفيديوهات التعليمية، وإتاحة أدوات المقرر، ولوحة معلومات الأداء، إضافة إلى تقارير المقررات، واستيراد وتصدير حزمة المقرر، والإدارة المتقدمة للمحتوى.// انتهى //09:42ت م0023