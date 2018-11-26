طرابلس 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، توجيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بإخلاء معسكرين في العاصمة طرابلس خلال 72 ساعة، ليتولى صندوق الإنماء استثمار الموقعين بما يفيد ويخدم المواطنين.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وفدًا من عمد ومشايخ قبيلة الجميعات في مدينة القبة، وبحضور عمد ومشايخ قبيلة العبيدات، ومناقشتهم ملف المصالحة بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة في مدينة سبها.وواصلت صحف الاثنين حديثها عن الاشتباكات بين قوات الجيش وتنظيم داعش في يومها الثاني على التوالي بمحيط مدينة تازربو، وبمنطقة وادي الحطب في منطقة جبال الهروج بالقرب من منطقة زلّة جنوبا، ميبنة أنه لصعوبة المنطقة الجغرافية لم تحسم المعركة إلى الآن.وتطرقت إلى إعلان وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور علي العيساوي، وقف رفع أسعار تذاكر رحلات الطيران، التي كانت بعض الشركات قررت فرضها، وتشديده على تطبيق قانون النشاط التجاري بتسعير تذاكر الطيران في الظروف الطارئة وفق التكاليف الحقيقية.وعرجت صحف ليبيا على إدانة الأمم المتحدة للهجوم الإرهابي الدامي الذي طال تازربو، داعية إلى وقف استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالاً للقانون الإنساني الدولي. وعوتها جميع الأطراف في ليبيا إلى توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب.// انتهى //09:45ت م0024