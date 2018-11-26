هانوي 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسغمرت المياه معظم أجزاء أكبر مدن فيتنام، هو تشي منه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك في أعقاب عاصفة استوائية أدت إلى مقتل شخص.وقالت اللجنة المركزية لمكافحة الكوارث والوقاية منها، إن العاصفة الاستوائية أوساجي ألقت 444 ملليمترًا من الأمطار على المنطقة خلال 36 ساعة حتى السابعة صباحًا (0000 بتوقيت جرينتش). وما زال 40 طريقًا رئيسيًا مغمورين بالمياه جراء العاصفة، التي تم تخفيضها إلى منخفض استوائي قبل أن تصل إلى العاصمة هانوي أمس.وتسببت الفيضانات في حدوث فوضى مرورية عبر المدينة في وقت مبكر من اليوم. وأغلقت المدارس أبوابها على مستوى المدينة، مما أثر على نحو 7ر1 مليون طالب، كما تم إلغاء رحلات جوية دولية. ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات جراء الفيضانات، على الرغم من أن اللجنة المركزية قالت إن رجلا توفي أمس إثر سقوط شجرة عليه أثناء قيادته لدراجة نارية.// انتهى //09:50ت م0025