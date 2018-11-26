رام الله 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين بينهم فتاة وصحفي من محافظة رام الله.وذكرت مصادر محلية في رام الله أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة آيات إبراهيم من بلدة بيت لقيا، والصحفي أحمد الخطيب، وإدريس السوادني من بيتونيا، والشاب خالد شفيق أبو قرع من المزرعة الغربية، وأحمد إحسان خصيب من عارورة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بدرس غرب رام الله، وداهمت عدة منازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.// انتهى //09:58ت م0026