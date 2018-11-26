تبوك 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسنظمت جامعة تبوك ممثلةً بكلية إدارة الأعمال، أمس دورة تدريبية بعنوان "استخدام نظم المعلومات الإدارية واتخاذ القرار"، بحضور أكثر من 250 متدرباً ومتدربة، وقدمها مدير قسم الأنظمة والمعلومات الإدارية بالجامعة الدكتور وصفي الكساسبة.يذكر أن هذه الدورة استهدفت القياديين والقيادات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، وتأتي انطلاقاً من رؤية الكلية نحو تعزيز الشراكة المجتمعية وتعزيزاً للتعاون بين الجامعة وإدارة التعليم.// انتهى //09:58ت م0027