القاهرة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسنوهت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمام مصر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وإقامة المدن الذكية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام الخدمات الرقمية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري.وفي الشأن الفلسطيني.. لفتت إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين بأماكن متفرقة في الضفة الغربية.ونشرت صحف الاثنين في الإطار ذاته.. إدانة الاتحاد الأوروبي هدم قوات الاحتلال الإسرائيلية نحو 20 مبنى تجاري في مخيم شعفاط للاجئين في القدس المحتلة.وأخبرت عن مقتل تسعة أشخاص وخطف آخرين، إثر هجمات شنها تنظيم داعش الإرهابي على بلدة "تازربو" شمال الكفرة في صحراء جنوب ليبيا.وعرجت الصحف على إعلان وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 17 شخص جراء الأمطار الغزيرة في محافظة واسط الحدودية.وأشارت إلى تصديق قادة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد والإعلان الذي يحدد العلاقة معها في مرحلة ما بعد خروجها من التكتل.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن إصابة 24 واعتقال 130 أخرين في صدامات بين حركة "السترات الصفراء" والشرطة في العاصمة الفرنسية باريس.// انتهى //10:10ت م0030