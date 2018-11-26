عمّان 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، ترحيب الحكومة اليابانية لزيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى اليابان، التي بدأت أمس.وتابعت قرار رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، بسحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012م من مجلس النوّاب الأردني.ونشرت صحف الاثنين إعلان الجيش الأردني، مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، بعد تطبيق قواعد الاشتباك معهم، إثر محاولتهم اجتياز الساتر الأردني ضمن اختصاص المنطقة العسكرية الشرقية.واهتمت بأدانه الحكومة الفلسطينية لاعتقال محافظ القدس عدنان غيث إثر مداهمة قوات الاحتلال الاسرائيلي منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.وأشارت إلى مقتل 17 مواطنًا عراقيًا واصابه 178 آخرين جراء السيول الجارفة التي شهدتها مناطق مختلفة من العراق.// انتهى //10:14ت م0031