بيروت 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، باستمرار حالة الجمود التي تسود الساحة السياسية التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.وأشارت إلى نفي المعارضة السورية اتهامات النظام وموسكو بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية على حلب مساء أمس، متهمين نظام بشار الأسد بمحاولة توريطهم في هجوم بمواد سامة على حلب أصيب خلاله أكثر من مئة شخص في اعتداء وصفه مسؤول من قطاع الصحة بأنه الأول من نوعه في المدينة.وتحدثت صحف الإثنين عن توقيف سلطات الإحتلال الإسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث للمرة الثانية في شهرين بعد ورود تقارير عن تحقيق حول صفقة بيع أراض.وأخبرت عن إعلان مملكة البحرين أمس، أنها ستجري الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية على 31 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 مقعدا الأسبوع المقبل.ولفتت الصحف على موافقة زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في قمتهم في بروكسيل أمس، على بنود اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد (البريكست) الذي توصل اليه المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون على مدى عام ونص عام.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان مديرية شرطة باريس، أن 103 أشخاص اعتقلوا أثناء تظاهرة "السترات الصفراء" التي تخللها أعمال عنف أمس، في جادة الشانزيليزيه بباريس، وإشارتها إلىجزء كبير منهم أوقف قيد التحقيق.// انتهى //10:28ت م0034