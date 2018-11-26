وادي الدواسر 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسكرّم مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري، اليوم، كشافة المحافظة من متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بالنويعمة الحاصلين على المستوى الذهبي في مهرجان التعليم للتربية الكشفية لمرحلة الفتيان، الذي نظمه النشاط الكشفي بوزارة التعليم، واستضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف خلال الفترة 22 – 19 / 2 / 1440هـ .وأكد قائد المدرسة مسفر بن محمد أبودهش في كلمة له بهذه المناسبة أن المدرسة تولي النشاط الطلابي اهتماما كبيراً باعتباره جزءاً من المنهج يساعد على إكمال الخبرات التربوية التي يحصل عليها الطالب داخل الفصل، وأنه جزء مهم ومتمم للبرنامج التعليمي الذي يهدف إلى بناء الجانب المعرفي، مقدما تهنئته للجميع على هذا الإنجاز الذي يأتي ضمن منظومة المنجزات التي حققتها كشافة الادارة.وهنأ مدير إدارة التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري في كلمة بهذه المناسبة الكشافين وقائد الوحدة ومنسوبي المدرسة بهذا الإنجاز، مؤكداً أهمية الأنشطة الطلابية في إكساب الطالب المهارات والاتجاهات الايجابية وتعويده على تحمل المسؤولية والقدرة على التعبير عن الأفكار وتوثيق العلاقات الايجابية بين الطلاب، كما أنه يوفير المناخ المناسب لتحقيق الإبداع والابتكار والجوانب الوجدانية والمهارية على اختلاف مستوياتها.قام بعد ذلك مدير التعليم وقائد المدرسة بتكريم الكشافة الفائزين بالمستوى الذهبي وقائد الوحدة الكشفية وأولياء أمور الكشافين.حضر حفل التكريم مدير مشروع السنة التحضيرية لكليات الطب والهندسة في جامعة بيشة الدكتور سعود بن خلف الدوسري، وعميد كلية الآداب والعلوم بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور سفر بن بخيت المدرع، وعميد كلية التربية بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور ماجد بن علي الشريدة، وعددٍ من منسوبي النشاط الطلابي بالإدارة.// انتهى //11:27ت م0053