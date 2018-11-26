نجران 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق26 نوفمبر 2018 م واستفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أمس، عدداً من المواقع الأثرية والتاريخية والمتنزهات، شملت موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود، ومنتزه الملك فهد، ومنتزه أبا الرشاش، وذلك للاطلاع على تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1440هـ.كما تفقد آل مريح عدداً من المنشآت السياحية للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من أهالي وزوار المنطقة.وأكد آل مريح أن الجولة تأتي بناءً على توجيهات سمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه، وحرصهما على تطوير ودعم التنمية السياحية بالمنطقة ومحافظاتها بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.//انتهى//11:28ت م0055