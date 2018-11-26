بغداد 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بالحراك السياسي الجاري الآن لاستكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبدالمهدي, التي مازال 8 مقاعد فيها, بينها الدفاع والداخلية، شاغرًا, مشددة على اهمية حصول توافق ما بين الكتل السياسية ‏ على الوزارات الأمنية، قبل تقديم أسماء المرشحين للتصويت عليهم ومنحهم الثقة في مجلس النواب خلال الجلسات القادمة.وتطرقت إلى الهزة الأرضية التي ضربت عدة مدن ومحافظات عراقية ليلة أمس بينها العاصمة بغداد, منوهة بتأكيدات الحكومة أانها مرت بسلام وبدون خسائر أو أضرار تذكر.كما تناولت صحف الاثنين ظاهرة السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مدن عراقية بوسط وشمال العراق خلال الأيام الماضية, مبرزة الخسائر البشرية والأضرارالمادية الفادحة الناجمة عنها.وأشارت صحف العراق إلى قرار إعادة السلطات العراقية فتح المنطقة الخضراء جزئيًا أمام حركة السيارات المدنية، مبرزة بالصور الأعمال التي تقوم بها الجهات الخدمية لرفع الحواجز لتسهيل عملية السير والتنقل بالعاصمة العراقية بغداد.// انتهى //11:35ت م0056