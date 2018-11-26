إسلام آباد 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، عزم القيادة الباكستانية على مكافحة التحديات التي تواجهها البلاد وتحسين قطاعات التعليم والصحة والقضاء على البطالة.وتطرقت إلى مساعي باكستان لتحسين العلاقات مع الدول المجاورة لها وخاصة الهند وأفغانستان.وتابعت صحف الاثنين التحقيق الذي تجريه سلطات الأمن الباكستانية على خلفية الهجوم الذي استهدف القنصلية الصينية في مدينة كراتشي يوم الجمعة الماضية.وتناقلت أنباء الأمطار والسيول التي تشهدها بعض المناطق المملكة العربية السعودية والانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة الطائف.وعرجت على نجاح السلطات الباكستانية في منع احتجاجات حاولت منظمة متطرفة تنظيمها في أنحاء باكستان.وأخبرت الصحف عن انقطاع معظم المناطق الواقعة في أقصى شمال باكستان عن شبكة الطرق بسبب تساقط الثلوج بكثافة.وأشارت إلى مقتل ثلاثة عمّال إثر تسريب للغاز في منجم للفحم بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأخبرت في الشأن الإقليمي عن مقتل ثمانية كشميريين خلال اشتباكات مع القوات الهندية في إقليم كشمير.وتابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان في ظل المعارك الميدانية الجارية بين القوات الحكومية والدولية ومليشيات حركة طالبان.// انتهى //11:38ت م0057