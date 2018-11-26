الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسنظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أمس, ورشة عمل بعنوان " الممارسات المبنية على الأدلة في التربية الخاصة" واستمرت يومين وذلك بمقر المركز بحي السفارات بالرياض .وأوضح المدير العام التنفيذي الأمين العام للمركز أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن الورشة تأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لخدمة قضايا الإعاقة والمعوقين وتأهيلهم وتمكينهم وتذليل كافة العقبات لدمجهم في المجتمع من خلال إجراء الأبحاث العلمية والمخبرية والميدانية وتكوين الشبكات المهنية ونشر الوعي والمعرفة وتبادل الأفكار الجديدة، وكذلك ضمن البرامج العلمية والأكاديمية للعام 2018م .وبين أن الورشة تضمنت عدة محاور قدمها الدكتور بقسم التربية الخاصة من جامعة الملك سعود عبدالكريم حسين الحسين, منها مراحل مفهوم الممارسات المبنية على الأدلة في التربية الخاصة، الأسباب المنطقية لضرورة استخدام الممارسات المبنية على الأدلة، المعايير المستخدمة للحكم على الممارسات في مجال التربية الخاصة، كيفية اختيار الممارسات المبنية على الأدلة، وتنفيذها، أبرز المعوقات التي قد تحول دون تنفيذ الممارسات المبنية على الأدلة، وكيفية التغلب عليها، واستعراض لبعض المصادر ذات العلاقة بالممارسات المبنية على الأدلة، وأمثلة للممارسات المبنية على الأدلة لعدد من فئات التربية الخاصة ( الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، فرط الحركة وتشتت الانتباه، صعوبات التعلم ).وقد شارك في حضور هذه الورشة أكثر من خمسين معلماً ومعلمة.//انتهى//11:41ت م0058