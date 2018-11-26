أبهـا 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق26 نوفمبر 2018 م واسنظم مركز التميز بإدارة تعليم بيشة اليوم, اجتماعاً لمناقشة التميز المؤسسي في مرحلة الإدارة "المؤثرة".وناقش المجتمعون تبني ممارسات التميز مع دراسة الواقع الحالي وجمع البيانات وتحليلها وعقد المزيد من الشراكات، واستخدام التقنية لتسهيل العمل وخدمة المستفيدين, إضافة إلى طرح المبادرات و إجراء مزيد من البحوث و الدراسات لقياس الأثر و التأثير في الميدان التعليمي.واستعرض مدير مركز التميز منيس الرفاعي خلال الاجتماع مع أعضاء الفريق, المهام الموكلة لـ 16 فريقاً تم تشكيلها لإنجاز هذا التحول من قيادات تعليم بيشة ومشرفيها ومشرفاتها.// انتهى //11:41ت م0059